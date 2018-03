morte cerebrale

╔ morta la studentessa del liceo Classico Mandralisca di Cefal¨, Martina Quagliana, che si era sentita male mentre era in gita con la scuola a Napoli

É morta la studentessa del liceo Classico Mandralisca di Cefalù, Martina Quagliana, che si era sentita male mentre era in gita con la scuola a Napoli, nei giorni scorsi aveva avuto un arresto cardiaco e fino a ieri il suo cuore era tenuto in vita dalle macchina, ma la ragazza non dava segni di ripresa.

La notizia la viene confermata dal sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina. “In questo momento di sgomento per la ferale notizia della scomparsa della giovane concittadina Martina Quagliana, nell’incapacità umana di comprendere un simile angoscioso evento, sento il dovere di stringermi attorno ai familiari tutti e, in primo luogo, alla madre, Maria Rosaria Sergi, Segretario del nostro Comune, al Padre, al fratello e ai familiari tutti. A loro va il cordoglio dell’Amministrazione comunale, interprete dei sentimenti di dolore e di umana vicinanza di tutti i dipendenti comunali e della intera città. – scrive il sindaco su Facebook – Poiché la scomparsa di Martina ha sconvolto la sensibilità di tutti, costituendo una irreparibile perdita per l’intera comunità, ho ritenuto mio dovere, a testimonianza del pubblico omaggio alla sua memoria, disporre la dichiarazione del lutto cittadino per il giorno nel quale saranno celebrati i funerali".

Per il giorno dei suoi funerali le bandiere del palazzo di città resteranno ammainate e l’Amministrazione comunale parteciperà alle esequie in forma ufficiale con il gonfalone abbrunato per rendere l’estremo omaggio all’indimenticabile Martina.

