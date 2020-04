coronavirus

A Salemi pizzeria aperta nonostante i divieti

Nonostante i divieti per l'emergenza Coronavirus, aveva deciso di tenere aperta la pizzeria a Salemi: multato e obbligato a chiudere il locale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2020 - 12:12:03

Nonostante i divieti per l'emergenza Coronavirus, aveva deciso di tenere aperta la pizzeria a Salemi, comune "zona rossa" da cui non si può entrare e uscire.

Il proprietario della pizzeria è stato multato e obbligato a chiudere il locale perchè oltre alle consegne a domicilio, continuava a garantire il servizio di pizzeria da asporto. I militari hanno identificato e sanzionato anche alcuni avventori che erano in attesa per l'acquisto di pizze.

Salemi dalla mezzanotte dello scorso 24 marzo è stata dichiarata Zona Rossa a seguito dell’alto numero di contagi da Covid-19 che si sono registrati nel giro di pochi giorni e che, ad oggi, ha superato le venti unità.

Una misura straordinaria in vigore fino al prossimo 15 aprile, a seguito delle indicazioni medico scientifiche e necessaria per arginare la diffusione del virus, a tutela dei cittadini del Comune di Salemi che conta circa 10.000 abitanti.

Per garantire il rispetto delle norme e dell’ordinanza regionale, i Carabinieri della Stazione di Salemi, con il supporto di personale della Compagnia di Mazara del Vallo e unitamente alle altre forze di polizia, stanno vigilando h24 il perimetro del territorio comunale con dei varchi appositamente creati, utili per il controllo delle autodichiarazioni prodotte dai cittadini.

