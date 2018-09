Acireale, recuperati reperti archeologici in casa di un pregiudicato

reperti archeologici

Recuperati beni culturali di grande valore storico-archeologico durante una perquisizione domiciliare nei confronti di un pregiudicato.

I Carabinieri della Compagnia di Acireale, nel corso di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, hanno effettuato un recupero di beni culturali di grande valore storico-archeologico.

I militari, infatti, nel corso del mese di Agosto, al termine di una perquisizione domiciliare effettuata nel Comune di Aci Catena (CT) nei confronti di un pregiudicato, hanno sequestrato:

un’anfora da vino, tipo Robinson M254, con incrostazioni marine, del IV secolo d.c.;

una bottiglia con incrostazioni marine, di epoca tardo-antica (III-VI secolo d.c.);

un collo di anfora da trasporto con incrostazioni marine, di età greco-romana (I secolo a.c.);

due lucerne, di cui una acroma ed una in vernice nera, della fine del III secolo a.c.;

due statuette femminili con polos, del VI secolo a.c. (il “polos” era un copricapo-ornamento femminile, che cingeva solitamente il capo delle divinità femminili, utilizzato nella scultura di figure o di divinità femminili);

una statuetta seduta in trono, del V secolo a.c.;

un busto di figura femminile con “polos”, del VI secolo a.c.;

una sciabola del XVIII-XIX secolo d.c.;

una baionetta completa di fodero in metallo a lama fissa modello “91/98”, utilizzata dal Regio Esercito Italiano tra la fine degli anni ’30 ed i primi anni ’40.

I reperti recuperati dai Carabinieri sono stati minuziosamente analizzati dal personale della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, che ne ha stabilito l’autenticità e l’interesse storico, archeologico ed etnoantropologico.

Il soggetto trovato in possesso dei beni sequestrati dai Carabinieri è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di beni culturali, reato previsto dal “Codice dei Beni Culturali”.

