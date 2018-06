Aeroporto Birgi, Pellegrino: ''Dovremo lavorare con le altre forze politiche''

Aeroporto Birgi

Stamattina all'aeroporto di Birgi ''Vincenzo Florio'' si è svolta un'importante riunione...

Stamattina all’aeroporto di Birgi “Vincenzo Florio” si è svolta un'importante riunione a cui hanno partecipato dodici sindaci della provincia di Trapani e il sindaco di Ragusa. All’incontro con i componenti del CdA, Elena Ferraro e Saverio Caruso, era altresì presente il deputato regionale marsalese, On. Avv. Stefano Pellegrino.

I sindaci presenti hanno firmato la delega ad Airgest affinché attivi il percorso che permetterà la redazione del bando per la promozione turistica territoriale. Primo firmatario dell’accordo è stato Alberto Di Girolamo, quale Sindaco del comune capofila, che si è assunto l’oneroso compito di coordinare i lavori dei comuni consorziati. Dal summit è emerso che, in prima battuta, saranno utilizzate le somme messe a disposizione dalla Regione Siciliana ovvero 17 milioni di euro.

“Il bando adesso deve solo essere pubblicato “ commenta con soddisfazione l’on. Pellegrino. "Il nostro Sindaco dovrà provvedere a dare mandato alla CUc Trinakria Sud per l’espletamento della gara. Continuerò ad essere attento e vigile alle problematiche del nostro territorio - conclude l’ on. Pellegrino - ben conoscendo quali sono i vantaggi per tutti i comparti economici che derivano dall’efficenza del nostro aeroporto. Resta inteso che, definita la fase dell’emergenza, dovremo lavorare, con le altre forze politiche e con il costante impegno, già dimostrato, della amministrazione Airgest, su una adeguata pianificazione del sistema aeroportuale".

