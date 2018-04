detersivo nel bicchiere al bar

Agrigento, beve acqua in un bar ma trova detersivo

Gesti abitudinari come un caffè e un bicchiere d'acqua, si sono trasformati in un incubo per un 73enne agrigentino. L'uomo è in gravi condizioni all'ospedale Civico di Palermo

Grave fatto ad Agrigento. È ricoverato in prognosi riservata un agrigentino, C. C. di 73 anni. Ha ordinato un caffè e, nel bicchiere d’acqua servito assieme alla tazzina, era presente un detersivo per lavastoviglie.

ll fatto è accaduto ieri mattina, quando l’uomo si è recato in locale nella zona centrale della città, per un gesto abitudinario: caffè e un bicchiere d’acqua. Il bicchiere però conteneva detergente pericolosissimo se ingerito.

L’anziano, ignaro del contenuto, ha bevuto in un sorso quella che credeva acqua, accusando un malore improvviso. La sostanza alcalina ha danneggiato l’esofago. Il settantatreenne è stato in un primo momento trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche.

I medici agrigentini hanno deciso di contattare i colleghi del reparto di Chirurgia toracica dell’ospedale Civico. L’uomo è stato perciò trasferito d’urgenza a Palermo. I medici stanno monitorando in queste ore le sue condizioni. “La sostanza alcalina potrebbe causare delle perforazioni dell’esofago, in tal caso sarà necessario un intervento chirurgico – spiega il primario del Pronto soccorso dell’ospedale Civico, Massimo Geraci -. Se comunque non ci saranno perforazioni dell’organo, la sostanza alcalina potrebbe aver in parte corroso la parete dell’esofago, creando un cattivo funzionamento. Saranno decisive le prossime ore per capire se sarà necessario un intervento. Soltanto tra una settimana si potrà stabilire che tipo di danni abbia creato l’ingestione del detergente nel paziente”.

