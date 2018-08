viadotti siciliani

Agrigento e il suo ponte Morandi, l'assessore Tusa: ''Costoso e invasivo, abbatterlo del tutto''

Chiuso nel 2017 per prevenire danni irreparabili come quelli della strage di Genova, da sempre il viadotto è oggetto di perplessità e critiche. L'esponente del governo Musumeci: ''Costerebbe circa 30 milioni e deturpa il paesaggio della Valle''

"La recente tragedia di Genova ha scosso le coscienze di gran parte degli italiani di fronte all’impossibilità di accettare che, in un paese tecnologicamente avanzato, si muoia per l’incuria e la disorganizzazione di vasti settori dell’apparato statale e privato che non riescono ad effettuare normali controlli e ordinaria quanto necessaria manutenzione". Le parole dell'assessore regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana, Sebastiano Tusa, si uniscono al coro di disaccordo in merito al ponte Morandi di Agrigento, costruito nel 1970 per collegare la città con il quartiere di Villa Seta in seguito alla frana del 1966, anch'esso su progetto dell'ormai tristemente noto ingegnere Riccardo Morandi.

"Opera ritenuta utile per collegare gli sfollati della frana alla città" - prosegue Tusa - ma offensiva del paesaggio e dell’integrità di una corretta visione e godimento della città antica con la sua splendida collina dei templi". Il ponte Morandi della città dei templi non è praticamente mai stato ben accetto, e da quando le sue condizioni di degrado hanno costretto alla chiusura, nel 2017, l'espressione "abuso di Stato" si è diffusa a macchia d'olio tra politica, stampa e opinione pubblica. L'assessore Tusa ricorda i numeri dell'impresa - ormai quasi disperata - di salvataggio del ponte, manifestando l'intenzione di virare verso altre soluzioni:

La spesa prevista per la sua ristrutturazione si aggirerebbe sui 30 milioni di euro. Anche sulla base di tale constatazione ma soprattutto sulla evidente invasività dell’opera che deturpa il paesaggio della Valle sia visivamente sia direttamente incidendo con i suoi piloni su aree archeologiche ricche di testimonianze della città antica, si pone il quesito se non sia meglio abbattere del tutto il viadotto. E’ fuor di dubbio che la sua rimozione darebbe respiro visivo ed una più esaustiva e bella visione della Valle da più punti di osservazione.

