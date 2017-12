inquinamento

Agrigento, fiumi inquinati dagli scarti di lavorazione dell'olio d'oliva

La produzione dell'olio d'oliva, il cosiddetto oro verde, si sta riprendendo dalla disastrosa annata del 2016 con un incremento del 75%.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/12/2017 - 17:22:40 Letto 519 volte

La produzione dell’olio d’oliva, il cosiddetto oro verde, si sta riprendendo dalla disastrosa annata del 2016 con un incremento del 75%. Numeri importanti se non fosse che Striscia la Notizia ha scoperto in provincia di Agrigento dei comportamenti incivili che rischiano di compromettere la natura: in particolare il fiume Magazzolo, inquinato da una macchia nera che seguendone il corso si riversa in mare.

Stefania Petyx ha interpellato il Dottor Claudio Lombardo, dell’Associazione “Mareamico”, il quale ha confermato che l’inquinamento è dovuto all’acqua di vegetazione, prodotta dagli oleifici. Il corretto smaltimento di queste acque prevede che siano rilasciate nei terreni dedicati oppure avvalendosi di ditte specializzate in questo tipo di lavoro. Per risparmiare, invece, gli oleifici le abbandonano ovunque. Il Magazzolo infatti non è l’unico fiume a essere contaminato.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!