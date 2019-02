ruba dai conti correnti

Agrigento, impiegato postale ruba dai conti correnti 573mila euro per pagare due estorsori

I carabinieri hanno fatto luce sul denaro sparito da alcuni conti correnti dell'ufficio postale di Favara individuando il responsabile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/02/2019 - 09:41:28 Letto 429 volte

I carabinieri hanno fatto luce sul denaro sparito da alcuni conti correnti dell'ufficio postale di Favara individuando il responsabile, un impiegato di 62 anni nei confronti del quale, in collaborazione con la Guardia di finanza, hanno fatto scattare un sequestro preventivo di beni e denaro per 573mila euro, un importo pari alle somme sottratte nel tempo. Nell'ambito delle stessa indagine i militari hanno arrestato anche una coppia di coniugi, di 43 e 36 anni, ritenuti responsabili di aver estorto, a più riprese, 250mila euro proprio all'impiegato infedele.



La vicenda riguarda una serie di strani ammanchi di denaro segnalati nel tempo da numerosi clienti, soprattutto anziani, di un ufficio postale di Favara. Dopo avere individuato il responsabile, gli investigatori hanno eseguito stamane il sequestro preventivo dei beni. Nel corso delle indagini è stato anche accertato che una coppia, attualmente residente nel Catanese, venuta a conoscenza di particolari imbarazzanti sulla vita privata del dipendente postale avrebbe estorto, tra il 2016 e il 2017, ben 250mila euro all'impiegato. Quest'ultimo, avrebbe versato a più riprese l'ingente somma attingendo dai 573mila euro accaparrati nel tempo.



Ed è proprio la denuncia per estorsione presentata dall'impiegato, quando già su di lui indagavano i carabinieri, ad aver consentito ai militari di ricostruire la vicenda facendo scattare gli arresti domiciliari per la coppia catanese: un provvedimento disposto del gip di Agrigento Alessandra Vella, su richiesta del sostituto procuratore Chiara Bisso.

Fonte: Carabinieri

