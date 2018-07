gioco d'azzardo

Agrigento, maxi blitz contro il gioco d'azzardo: dieci denunce e stangata da 250mila euro

Controllati circa 70 tra circoli, centri scommesse e sale giochi in tutta la provincia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/07/2018 - 12:04:07 Letto 395 volte

Maxi operazione dei carabinieri di Agrigento nelle sale giochi e nei circoli di tutta la provincia. Durante la scorsa settimana, i militari hanno avviato una serie di controlli in tutto il territorio agrigentino, dai piccoli centri abitati fino al capoluogo. L’obiettivo? Il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo, articolato in episodi di scommesse dei minorenni e di abusi della pratica delle scommesse, che a volte porta a veri e propri casi di ludopatia.

Controllati circa 70 tra circoli, centri scommesse e sale giochi. E i risultati non si sono fatti attendere: denunciati a vario titolo dieci titolari, gestori o presidenti di circoli. Di questi, uno è stato denunciato perché all’interno della sala scommesse l'Arma ha identificato due minori intenti a giocare illegalmente; ben sei sono risultati sprovvisti della prevista licenza di oubblica sicurezza; cinque, infine, non hanno esposto all’interno dei propri locali la tabella dei giochi proibiti.

E non sono mancate nemmeno le infrazioni di natura amministrativa. Nel complesso, in tutta la provincia sono state elevate sanzioni per un ammontare complessivo di circa 250.000 euro. Sequestrate infine 2 intere sale scommesse, 18 computer, e terminali e apparecchi da intrattenimento illeciti.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI AGRIGENTO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!