Agrigento, piromane sorpreso mentre appicca incendio: fugge in auto ma viene arrestato

Colto sul fatto mentre dava alle fiamme sterpaglie e rifiuti, il 35enne ha dato il via a un rocambolesco inseguimento

La Sicilia è messa in ginocchio dalle fiamme che imperversano in ogni angolo del territorio, e vigilare sugli gli incendi nelle aree boschive e rurali che hanno interessato la provincia agrigentina, nelle ultime settimane è una priorità. Così, i carabinieri di Agrigento hanno sorpreso in flagrante un uomo che aveva appena appiccato le fiamme, tentando poi la fuga in auto: arrestato M.G., 35enne agrigentino, al termine di un rocambolesco inseguimento a sirene spiegate. Nelle sue tasche trovati accendini, fiammiferi e materiale infiammabile.

Il piromane aveva appena appiccato le fiamme alle sterpaglie e ai rifiuti abbandonati sul ciglio della strada statale 122 in contrada Petrusa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, alla vista dei militari ha tentato la fuga mettendosi alla guida della propria auto. Ne è scaturito un inseguimento vero e proprio, al termine del quale i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno raggiunto il fuggitivo, tagliandogli la strada. Immediati l’arresto e anche la perquisizione. A confermare la colpevolezza dell'uomo due accendini e una confezione di fiammiferi nelle tasche, e materiale infiammabile in auto. Una volta ammanettato il piromane, gli uomini dell'Arma sono tornati sul luogo dell'incendio per spegnerlo. Arrestato con l’accusa di tentato incendio doloso, il piromane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

I servizi antincendio dei carabinieri di Agrigento continueranno per tutta l’estate, e i militari confidano anche nelle segnalazioni spontanee al 112. "Chiunque dovesse notare l’atteggiamento sospetto a bordo strada di strani individui è invitato a chiamare i Carabinieri - è la raccomandazione alla cittadinanza -. Per aiutarci a combattere i piromani, meglio una segnalazione in più".

