Agrigento: scritte sataniche e libri bruciati in una scuola

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/01/2018 - 12:28:09 Letto 407 volte

AGRIGENTO. Atti di vandalismo nella scuola Padre Gioacchino La Lomia a Canicattì, dove il personale ha trovato libri strappati, lavagne imbrattate, scritte sataniche su muri e pavimenti, due crocifissi bruciati. Indagini sono in corso per individuare i vandali.

Ma non è il primo episodio, infatti, nel complesso Don Bosco in via Pirandello sono stati danneggiati gli infissi e l'arredamento scolastico. Purtroppo l’allarme satanismo non è nuovo nella provincia, qualche mese fa, nei pressi della rupe atenea, era stata trovata una tunica nera con cappuccio, simile a quelle utilizzate per celebrare pratiche esoteriche.

Il filo conduttore che accomuna episodi potrebbe essere quello del "satanismo acido". Espressione usata dai criminologi per indicare gruppi di giovani che compiono azioni criminose di vario tipo, come ad esempio la profanazione di cimiteri o atti vandalici.

