di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/12/2017 - 17:40:25 Letto 493 volte

Ancora un crollo alla Scala dei Turchi, la parete di marna bianca lungo la costa di Agrigento. A darne notizia è l'associazione ambientalista Mareamico che ha documentato la piccola frana con un video-denuncia messo in Rete.

La causa del cedimento sembra essere di origini naturali, ma alcuni denunciano di aver visto segni di moto sulla collina. Proprio per questo motivo Mareamico ribadisce la necessità di intensificare controlli, monitoraggio, vigilanza. "La famosa collina di marna bianca - specificano in una nota - è di proprietà privata, anche se il comune da quest'anno ha tentato una sorta di gestione, sciupando soldi pubblici senza ricavarne alcuna entrata e senza riuscire a custodirlo efficacemente". Intanto, l'area è stata immediatamente transennata, ma per la messa in sicurezza servono altre misure.

