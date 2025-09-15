Bonus idrico

Bonus idrico non erogato ad Agrigento, Carmina (M5S) presenta interrogazione al Governo

La deputata M5S Ida Carmina chiede interventi urgenti al Governo per il mancato riconoscimento del bonus idrico alle famiglie fragili dellAgrigentino, fermo dal 2022.

La deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina, ha presentato un’interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio dei ministri per denunciare la mancata erogazione del bonus idrico alle famiglie più fragili dell’Agrigentino. Dal 2022 migliaia di utenti aventi diritto non hanno ricevuto l’agevolazione prevista dalla legge per garantire il quantitativo minimo vitale di acqua, diritto fondamentale e livello essenziale delle prestazioni.

Carmina sottolinea che i ritardi sono stati confermati dalla Presidente dell’AICA, attribuiti a problemi gestionali e informatici, ma evidenzia come la Regione Siciliana sia rimasta assente, lasciando le famiglie a pagare interamente le bollette senza il sostegno previsto. La deputata chiede al Governo, in collaborazione con ARERA e i gestori, di accertare le responsabilità e adottare misure strutturali per garantire l’erogazione immediata dei bonus arretrati e la piena efficienza futura del sistema.

“Se necessario – conclude Carmina – si attivino i poteri sostitutivi previsti dalla Costituzione, perché il diritto all’acqua non può essere negato da inefficienze e rimpalli burocratici”, afferma la deputata M5S. L’interrogazione mira a riportare l’attenzione sull’urgenza di garantire i diritti dei cittadini e la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale.