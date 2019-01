terremoto Etna

Altra forte scossa nel catanese, 28 feriti non gravi

Continua a tremare la terra ai piedi dell'Etna.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/12/2018 - 17:24:06 Letto 1697 volte

Continua a tremare la terra ai piedi dell’Etna.

Nuova forte scossa di terremoto, da poco, in provincia di Catania, dove da questa mattina l’attività dell’Etna iniziata attorno alle 8.50 ha generato un intenso sciame sismico che, spiega l’Ingv, ha prodotto al momento oltre 130 movimenti tellurici. Il più potente è stato alle 03.16 di magnitudo 4.8.

All'ora di pranzo, esattamente alle alle 13.08 un'altra scossa di magnitudo 4.0 - localizzata a 2 km di profondità nella zona di Piano Pernicana sul fianco nord est del vulcano - e una di magnitudo 3.9 nella zona di Monte Palestra, sul fianco nord ovest, erano state avvertite distintamente dalla popolazione. Un’attività accompagnata, dice ancora l’Istituto di geofisica e vulcanologia, da un «graduale incremento del degassamento dall’area craterica sommitale» che ha di fatto interessato tre delle cinque bocche attive del vulcano.

L’Osservatorio etneo sta monitorando l’evolversi della situazione in stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile e con tutte le autorità interessate. Al momento le reti geodediche Gps e clinometriche mostrano vistose deformazioni dell’area sommitale.

Siamo vivi per miracolo, ripetono ai cronisti e ai soccorritori. Sono componenti una famiglia di quattro persone - madre, padre e due figli minori - che hanno visto crollare le pareti della loro casa. "Eravamo a letto - ricostruisce il capo famiglia -, ci siamo svegliati di soprassalto e visto le pareti crollarci addosso. Per fortuna i mobili ci hanno protetti dalle macerie: siamo vivi per miracolo".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!