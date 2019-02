protesta pastori siciliani

Anche in Sicilia protestano i pastori, latte sulla Palermo-Sciacca

Pastori siciliani protestano contro il prezzo del latte, questra mattina hanno manifestato lungo la statale 624 Palermo-Sciacca, rovesciando per strada 3000 litri di latte.

15/02/2019

E’ partita da Poggioreale, nel Trapanese, la protesta dei pastori siciliani contro il prezzo del latte. Sulle orme di quanto accaduto in Sardegna dove migliaia di pastori sono scesi in piazza per versare migliaia di litri di latte, questra mattina un centinaio di allevatori che sono arrivati dalle province di Trapani, Palermo e Agrigento, hanno manifestato lungo la statale 624 Palermo-Sciacca, rovesciando per strada 3000 litri di latte.

“Abbiamo gli stessi problemi dei nostri colleghi sardi – hanno detto i pastori siciliani - con il nostro latte viene fatto il pecorino romano, eppure il nostro prodotto viene pagato pochissimo”.

Ieri Intanto Il senatore siciliano del Pd, Davide Faraone, ha presentato un'interrogazione per sapere quali interventi intende intraprendere il ministero dell'Agricoltura, al fine di tutelare il latte delle due isole oggi in rivolta, attraverso un sistema di controllo nei processi di produzione e sulla remunerazione del prodotto alimentare.

