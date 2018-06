Violenza negli ospedali

Ancora aggressioni negli ospedali, un uomo devasta un reparto

Tanta paura per il medico e il volontario del 118 che hanno assistito alla furia del paziente. Il parlamentare siciliano Mancuso: ''Basta parole, mettere in sicurezza gli ospedali''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/06/2018 - 13:55:46 Letto 388 volte

Ieri sera un uomo di 59 anni con patologie psichiatriche ha devastato il pronto soccorso dell'ospedale Suor Cecilia Basarocco di Niscemi (Caltanissetta), dove si era presentato poco dopo le 21,30 chiedendo di essere ricoverato per patologie inesistenti.

Al rifiuto del medico, il paziente ha dato in escandescenze, scardinando la porta d'ingresso, spaccando i vetri e distruggendo l'ambulatorio e le apparecchiature. In servizio c'era la dottoressa Giusy Virga, in aiuto della quale è intervenuto un volontario del 118, Giuseppe Romano, di Gela, che ha tentato inutilmente di contenere la furia dell'uomo. Per entrambi i sanitari tanto spavento ma nessun danno fisico.

Carabinieri, polizia e vigili urbani, intervenuti sul posto, sono riusciti a bloccare il paziente. Su parere medico il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha ordinato di sottoporlo a Trattamento sanitario obbligatorio (Tso), ma nessuna unità operativa siciliana di psichiatria è risultata disporre di un posto libero. In nottata l'uomo è stato trasportato nell'ospedale di Gela e ricoverato nella sezione femminile, resa disponibile solo per lui dopo i trasferimenti degli altri pazienti.

In Sicilia è la dodicesima aggressione in ospedale in appena 3 mesi: gli ultimi due casi a Villa Sofia e al Cervello, entrambi ospedali di Palermo. Dura la condanna di Michele Mancuso, parlamentare siciliano di Forza Italia e coordinatore FI per la provincia di Caltanissetta: "Ciò che ieri sera è accaduto al pronto soccorso dell'ospedale di Niscemi è la goccia che fa traboccare il vaso - ha commentato Mancuso-. Dodici aggressioni nelle strutture sanitarie in appena 3 mesi sono il sintomo di qualcosa che non funziona. Il personale medico è tenuto a salvare la vita dei pazienti, non rischiarla in difesa del proprio lavoro". Infine il monito: "È finito il tempo delle parole, occorre passare ai fatti. Ritengo che ci sia l'urgenza di mettere in sicurezza i presidi ospedalieri".

