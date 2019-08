incendi

Ancora incendi nel trapanese

Incendi di varia entitą sono in corso nel trapanese.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/08/2019 - 16:57:29 Letto 387 volte

Incendi di varia entità sono in corso nel trapanese, alimentati dal forte vento che soffia da sud e delle alte temperature. L'intero territorio viene monitorato attraverso la sala di comando del Corpo Forestale che da stamattina sta coordinando le operazioni di spegnimento. A Montagna Grande a Salemi, fiamme dalle prime ore dell'alba. Sul luogo sta operando un Canadair, ma secondo i primi riscontri dei vigili del fuoco e degli ispettori della Forestale, l'incendio ha già distrutto 25 ettari di terreno. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti di polizia, carabinieri mentre la polizia municipale si è occupata di sgomberare alcune case minacciate dalle fiamme.



C'è preoccupazione anche per le fiamme che stanno avvolgendo la zona Calampiso (San Vito lo Capo), in cui si attende l'arrivo di un velivolo che possa intervenire. La zona è già stata coinvolta da altri incendi nei giorni scorsi ma a causa del forte vento l'incendio stavolta ha raggiunto anche Monte Monaco - che sovrasta la cittadina di San Vito lo Capo - e con colonne di fumo visibili dalla spiaggia affollata. Fiamme anche a Castellammare del Golfo, nelle zone di Sauci, Grotticelli e Visicari, nei pressi di Scopello, tanto che in quest'ultima zona i vigili urbani hanno provveduto ad evacuare una famiglia che si trovava all'interno di un'abitazione minacciata dalle fiamme. Lì è intervenuto un aereo dell'Aeronautica Militare mentre un elicottero ha dovuto abbandonare la zona a causa del forte vento. In mattinata inoltre a Trapani i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona industriale per domare un incendio nei pressi di un mercato all'ingrosso di ortofrutta. L'incendio ha coinvolto un piccolo deposito di cassette per la frutta, in legno e plastica, provocando una nube nera spinta in città dal forte vento.

