femminicidio

Ancora un femminicidio in Sicilia, un quarantenne ha ucciso l'ex moglie

Tragedia a Catenanuova, in provincia di Enna, un quarantenne ha ucciso stamane l'ex moglie.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/04/2019 - 11:06:50 Letto 391 volte

Tragedia a Catenanuova, in provincia di Enna, un quarantenne ha ucciso stamane l'ex moglie, sparandole un colpo di pistola prima di costituirsi alla caserma dei carabinieri.

L'omicida si chiama Filippo Marraro, titolare di un autolavaggio; la vittima è Loredana Calì.

L’omicidio sarebbe avvenuto nella zona del Calvario. Indagano i carabinieri, sotto il coordinamento della magistratura ennese, diretta dal procuratore Massimo Palmeri. La vittima aveva 40 anni ed è stata trovata morta nella campagna di proprietà della madre.

E' stato l'ex marito (la coppia si era separata la scorsa estate e ha due figli; l'uomo ne ha un terzo da un precedente matrimonio), 51 anni, a chiamare i carabinieri e a indicare il luogo dell'omicidio.

Marraro aveva dato appuntamento alla ex, ma quando è arrivato ha estratto la pistola e ha sparato. Pare che in passato l'uomo si fosse reso responsabile di atti di violenza nei confronti della donna, che però non l'aveva mai denunciato.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!