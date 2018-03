barcellona

Annullato il divieto di dimora per il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto

Il tribunale del Riesame di Messina ha annullato l'ordinanza con cui era stato disposto il divieto di dimora per il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto...

Pubblicata il: 03/03/2018

Il tribunale del Riesame di Messina ha annullato l'ordinanza con cui era stato disposto il divieto di dimora per il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Roberto Materia. Il provvedimento era stato notificato al primo cittadino lo scorso 16 febbraio nell'ambito dell'inchiesta che riguarda gli abusi edilizi per la realizzazione di un b&b riconducibile ai familiari dell'ex assessore allo sport, Angelo Coppolino.

Al primo cittadino sono state contestate le modalità con le quali è stato destituito il comandante della Polizia municipale, La Rosa. Il riesame ha decretando l'annullamento del divieto di dimora in quanto è stato ritenuto che non vi fossero gravi indizi per l'applicazione della misura cautelare.

