Arresti a Licata, 2 palazzine non pagavano bollette da 7 anni

Blitz dei Carabinieri a Licata (AG) contro i furti di acqua ed energia elettrica. 24 arresti.

Pubblicata il: 10/10/2019 - 10:25:37

Un vero e proprio blitz che ha portato all’arresto di 24 persone. A Licata, in provincia di Agrigento, i carabinieri hanno scoperto che i residenti di due palazzine consumavano acqua pubblica ed energia elettrica senza però pagare i servizi.

Le accuse, a vario titolo, mosse dopo il blitz odierno dei Carabinieri sono di furto aggravato. Si calcola che la cifra delle bollette di quei condomini a Licata, non pagate per addirittura 7 anni, in alcuni casi, si aggira intorno ad un milione di euro, ingenti i danni economici lamentati e denunciati dalle società di gestione.

I controlli su acqua e luce continueranno anche nelle prossime settimane su tutta la provincia di Agrigento dall’inizio dell’anno si contano ben 70 denunce.

Fonte: Carabinieri

