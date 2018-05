incidente stradale

Auto precipita da un viadotto: morti madre e figlio di 4 anni

Tragico incidente sulla strada che collega Santo Stefano di Quisquina a Lercara Friddi.

Tragico incidente sulla strada che collega Santo Stefano di Quisquina a Lercara Friddi. Una donna di 32 anni, Maria Stella Traina, e suo figlio di 4, sono morti dopo che la loro auto è precipitata dal viadotto in contrada Contuberna.

L'altra figlia della donna, di 7 anni, è stata invece tirata fuori dalle lamiere ed è stata trasferita, in elisoccorso, all'ospedale dei bambini di Palermo in gravissime condizioni. La piccola ha riportato un trauma cranico e contusioni polmonari.

L'auto, una Fiat Punto, è uscita fuori strada per cause ancora da accertare. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Corleone e Mussomeli, i carabinieri di Lercara Friddi e le ambulanze del 118. Il volo del mezzo è stato di oltre 20 metri. Secondo una prima ricostruzione, la mamma con a bordo i due bambini si stava recando verso la scuola della figlia maggiore, che doveva andare in gita scolastica, e poi si sarebbe dovuta recare al lavoro. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

