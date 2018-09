caccia al conducente

Auto sulla folla a Palagonia ma non è attentato

Auto pirata sulla folla a Palagonia. Il tragico bilancio è di una persona morta e sette feriti.

01/09/2018

Quasi come fosse un attentato. Auto pirata sulla folla a Palagonia. Il tragico bilancio è di una persona morta e sette feriti. E’ accaduto ieri sera in via Savona.

La vittima è Maria Napoli di 88 anni. Una donna di 70 anni è ricoverata in prognosi riservata. Altre due donne sono ricoverate con una prognosi di 50 giorni. Gli altri feriti sono stati già dimessi con prognosi di una decina di giorni. Tra loro anche un bimbo di 8 mesi che si trovava in un passeggino e fortunatamente è rimasto ferito solo lievemente.

Le persone soccorse sono state trasportate in diversi ospedali tra Gravina di Caltagirone, Militello, il Garibaldi di Catania, il Cannizzaro e il Vittorio Emanuele.

E' scattata immediatamente la caccia al conducente. La vettura una Fiat Punto è stata trovata, ma si cerca ancora chi era alla guida.

