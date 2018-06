lavori autostradali

Autostrada Siracusa-Gela, siglato accordo per realizzare lotto unico

Ad annunciare l'accordo è la deputata all'Ars Rossana Cannata. Prima dei lavori sarà necessario attendere l'autorizzazione del tribunale di Roma

Pubblicata il: 13/06/2018

Buone notizie per l’autostrada Siracusa-Gela: l’11 giugno scorso è stato sottoscritto un accordo privato tra la Società italiana per Condotte d’Acqua Spa e la ditta Cosedil Spa in cui, previa autorizzazione della sezione fallimentare del tribunale di Roma, Cosedil si impegna a realizzare il lotto unico funzionale "Ispica Viadotti Scardina e Salvia – Modica, II° tronco dell’autostrada Siracusa-Gela", al km 19+498,5.

A renderlo noto, tramite un comunicato, è la deputata all’Ars Rossana Cannata. “Tale accordo - spiega Cannata - prevede che, una volta autorizzato dal tribunale, la Società Condotte Spa receda dall’appalto e dall’ATI e che, conseguentemente, Cosedil SpA accetti il recesso della controparte assumendosi onere e responsabilità della prosecuzione dell’opera”.

Nel raggiungimento dell'accordo, coinvolto anche l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Marco Falcone. "Il nostro impegno per il territorio continua - conclude Cannata - e monitoreremo affinché tutto si svolga nel più breve tempo possibile, al fine di poter procedere presto al riavvio dei cantieri per il completamento di questa importante opera del nostro territorio".

