Aveva reddito di cittadinanza ma camminava in Porsche

Arrestato pusher percettore del reddito di cittadinanza, mentre si trovava a bordo della sua Porsche Macan.

29/10/2019

I finanzieri del Comando provinciale di Siracusa hanno sequestrato 327 dosi di cocaina a Floridia e arrestato il pusher, peraltro percettore del reddito di cittadinanza, mentre si trovava a bordo della sua Porsche Macan.

Il fiuto del cane antidroga "Aquila" ha consentito di trovare i 120 grammi di droga nascosti in doppi fondi ricavati in lattine di bevande e in un piccolo estintore, nonché più di mille euro in contanti nella cappa della cucina.

E, in base al cliente, le dosi venivano contraddistinte da confezioni di diverso colore, rosso e blu.

L'uomo, al termine delle attività di polizia, su disposizione della locale Procura della Repubblica, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Siracusa - Cavadonna.

