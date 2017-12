suicidio

Bagheria: 42enne si è tolto la vita dentro una cappella del cimitero comunale

Un uomo di 42 anni si è suicidato dentro una cappella del cimitero di...

Pubblicata il: 12/12/2017

Un uomo di 42 anni, R.M., è stato trovato morto impiccato questa mattina dentro ad una cappella del cimitero comunale di Bagheria.



A scoprire il cadavere una donna che si era recata al cimitero comunale e che ha poi avvertito il personale di servizio. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri di Bagheria.

Il cimitero comunale è stato chiuso questa mattina, per consentire alle forze dell’ordine le operazioni di rito. Non si conoscono le motivazioni alla base del gesto suicida dell’uomo che lavorava come autista.

