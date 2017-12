furto

Bagheria: tradito da un selfie. Arrestato per tentato furto di una bicicletta

La scorsa sera agenti della Polizia di Stato si sono diretti in via Angiò dove era stata segnalata una persona sospetta all’interno di un’abitazione.

Sul posto, un inquilino dello stabile ha raccontato che, pochi istanti prima, nel rincasare, aveva notato il cancelletto esterno del condominio e la porta delle scale aperte, sorprendendo un uomo che armeggiava sulla sua bicicletta; questi, alla sua vista, si era poi dato ad una precipitosa fuga.

Gli agenti hanno, pertanto, effettuato, un accurato controllo all’interno dell’immobile, dove hanno notato per terra, nelle immediate adiacenze dell’ingresso, proprio accanto alla bicicletta indicata, uno smartphone.

Il successivo controllo sul telefonino, che era oltretutto, privo di pin e di protezione attraverso password, ha permesso di evidenziare sul display un “selfie” che ritraeva il volto di un uomo, immediatamente indicato dalla vittima come la persona che poco prima aveva sorpreso all’interno della sua abitazione.

L’uomo, riconosciuto dagli agenti per D’Attilo Ignazio, 28enne bagherese, già noto per i suoi trascorsi criminali, è stato poco dopo rintracciato e arrestato per il reato di tentato furto.

Fonte: Polizia di Stato

