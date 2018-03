Assenteista

Baucina, assenteismo supportato dalla famiglia *VIDEO*

Baucina, dipendente comunale, addetta alle pulizie, arrestata con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello stato e falsa attestazione in servizio

19/03/2018

I carabinieri hanno arrestato A.M.L.B., 54 anni, dipendente comunale di Baucina (Palermo) per truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione in servizio e denunciato in stato di libertà, per i medesimi reati, il marito ed i figli della donna.

I militari hanno accertato che l’impiegata comunale, addetta ai servizi di pulizie del Comune, si assentava sistematicamente dal posto di lavoro. L’impiegata passava il badge in corrispondenza degli orari di inizio e fine servizio. In alcuni casi a spazzare e svuotare i cestini ci pensavano i figli e il marito della dipendente. Tutto è stato ripreso dalle videocamere piazzate dagli investigatori nella sede del Municipio. Il giudice del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e applicato l’obbligo di dimora nel comune di Baucina.





Fonte: Carabinieri

