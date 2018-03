Gatto maltrattato

Belpasso, prende a morsi e picchia il suo gatto

Casalinga di Belpasso è stata denunciata dai carabinieri per maltrattamento di animali

Una storia assurda che arriva dalla provincia di Catania. Una casalinga di Belpasso è stata denunciata dai carabinieri per maltrattamento di animali, un gatto. Il felino, un siamese, è stato tolto alla donna e affidato ad un centro per animali.

La storia è diventata un caso nazionale, in seguito ad un video postato sul web da Enrico Rizzi, presidente del Nucleo operativo italiano tutela animali. Si ritrae il gatto mentre viene picchiato e preso a morsi dalla padrona. Il fatto è avvenuto a Belpasso, in un appartamento in pieno centro storico. Alcuni vicini di casa della donna hanno registrato il video mentre la casalinga «discute» in maniera animata, con il suo gatto sul balcone.

Il video ritrae la donna mentre schiaffeggia il gatto e addirittura lo prende a morsi. Le riprese sarebbero state poi portate a conoscenza di Rizzi, il quale attraverso la sua pagina Facebook lo ha diffuso. In meno di un'ora oltre 1200 commenti e oltre mille condivisioni. Qualcuno ha rivolto anche minacce nei confronti della casalinga di Belpasso.

