Belpasso, quando il postino non ha voglia di lavorare: trovate duemila lettere in una grotta

L'incredibile storia del fattorino scansafatiche che invece di consegnare le lettere le scaricava in un sito naturalistico

Chi aveva scritto dalla sede di un istituto di credito, chi da uno studio legale, chi da compagnie assicurative o chi anche, semplicemente, aveva cercato un amico o un amore lontano: c'è di tutto tra le oltre duemila corrispondenze trovate a Belpasso, nel catanese, ammassate nella "Grotta del Diamante". Il motivo? Troppa fatica nel consegnarle.

Così lui, dipendente della "Olimpo Service S.r.l.", società delegata alla consegna di corrispondenza in ambito regionale, ha trovato la scorciatoia pensando di farla franca; e la grotta naturalistica in Contrada Pettirosso, agro del comune di Belpasso, si prestava perfettamente alle sue malefatte. Ma il personale speleologico del Club Alpino Italiano ha trovato l'incredibile massa di lettere e ha presentato una denuncia ai Carabinieri della Stazione di Belpasso. La direzione della società, sollecitata dai carabinieri, ha chiarito il meccanismo utilizzato per lo smistamento della posta fino alla fase in cui questa giunge nelle mani del fattorino scansafatiche: tramite l’utilizzo di un palmare dotato di lettore ottico, il postino procede allo “sparo” del barcode presente sulla busta. L'operazione consente anche di risalire al postino a cui viene affidata la corrispondenza. Una volta giunta sul luogo di recapito, lo stesso operatore certifica la consegna della busta, "leggendo" il barcode col palmare e registrando i dati “luogo data e ora del recapito”.

Recapito che, in questo caso, non avveniva mai realmente. Ed è proprio grazie a questo automatismo che i carabinieri, analizzando un campione di 250 buste recuperate dagli speleologi del C.A.I., sono riusciti ad attribuire la posta esaminata ad una sola persona, un catanese di 21 anni, che dovrà rispondere di "violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni". Nel frattempo il Club Alpino ha recuperato tutta la corrispondenza depositata sul fondo della grotta, riempendo ben sette sacchi di juta che ora sono sotto sequestro dai carabinieri. Chissà in quanti per anni hanno atteso buone nuove mai arrivate, senza poter immaginare che fossero in mano a un postino "troppo stanco".

