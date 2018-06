truffa dello specchietto

Biancavilla, truffa dello specchietto a regola d'arte: in manette due persone

Erano già riusciti a mettere a segno alcuni colpi con strumenti da veri professionisti, ma con un pensionato del posto non è andata come sperato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/06/2018 - 15:48:33 Letto 379 volte

Colti sul fatto dai carabinieri mentre erano all'opera con la celebre truffa dello specchietto: è successo a Biancavilla (CT), dove sono stati arrestati il 20enne Antonio Longo e la 32enne Grazia Restivo, entrambi di Adrano (CT), ritenuti responsabili di concorso in truffa e tentata estorsione.

Già da alcuni giorni i cittadini di Biancavilla si erano rivolti all'Arma per segnalare la presenza di una Mercedes Classe B nera con a bordo un uomo e una donna, che in più di un'occasione avrebbero compiuto la truffa della richiesta di risarcimento per un danno allo specchietto retrovisore mai procurato. E pattugliando la zona nei giorni seguenti, i carabinieri hanno notato qualcosa di sospetto: in via Arti e Mestieri sostavano due auto, e una di esse era proprio la Mercedes Classe B nera, con due persone fuori dall’abitacolo che discutevano animatamente. Il proprietario della seconda auto, una Fiat Panda bianca, era un pensionato del posto. L'uomo ha spiegato ai carabinieri di essere stato inseguito in auto e poi fermato dalla coppia che, appena sceso dalla macchina, gli avrebbe richiesto un risarcimento per lo specchietto, a loro dire da lui danneggiato.

Nell'ansia del momento e presi dal dubbio di aver realmente potuto causare un incidente, è facile cadere nel tranello. Ma in questo come in altri casi simili, un segno della truffa è il drastico calo della domanda iniziale di risarcimento nel corso del diverbio: l’anziano, stanco delle discussioni in strada, si era convinto a saldare ai due 20 euro per il danno causato, somma ritenuta insufficiente dai “danneggiati” che avrebbero preteso almeno altri 50 euro per chiudere la questione. Un bottino decisamente più modesto del risarcimento iniziale di 200 euro e che la coppia, vedendo i carabinieri, ha anche tentato di restituire alla vittima.

I militari hanno quindi proceduto alla perquisizione dell’auto dei truffatori, trovandovi all'interno gli "attrezzi del mestiere": sequestrati una chiave telescopica con manico in gomma nero (probabilmente usata per simulare l’urto), una busta di plastica contenente diversi bulloni e dadi di varie dimensioni, e una scocca in plastica dello specchietto laterale sinistro della Mercedes. Per i due truffatori il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANIA

