Blocca e minaccia per strada l'ex compagna. Arrestato un 46enne

22/11/2017

I Carabinieri di Pedara hanno arrestato un 46enne, del luogo, per atti persecutori.

Ieri sera intorno alle ore 20:30 i militari, a seguito della denuncia effettuata dall’ex compagna, hanno bloccato l’uomo in via Umberto a San Pietro Clarenza mentre inveiva e minacciava la donna, dopo averla seguita, non accettando la fine della loro relazione sentimentale.

