Ustionato

Bronte, prova a fare il barbecue ma si ustiona

Un ragazzo rumeno di appena 18 anni ha riportato ustioni sparse sul quaranta per cento del corpo, il giovane si trova in rianimazione

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/03/2018 - 18:18:36 Letto 386 volte

È ricoverato in gravi condizioni al centro ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania, un ragazzo rumeno di appena 18 anni, che ha riportato ustioni sparse sul quaranta per cento del corpo. Il giovane si trova in rianimazione e i medici del nosocomio etneo hanno definito le condizioni del ferito alquanto critiche. Allo stato attuale la vittima sarebbe sedata, in quanto presenterebbe ustioni al viso, al collo, alla braccia, al torace e all’addome.

Non è ancora chiara la dinamica del rogo che avrebbe investito il giovane. Il ragazzo, a quanto sembra, si sarebbe bruciato, secondo la versione fornita dagli altri connazionali che si trovavano col ferito al momento del fatto, mentre era intento a preparare un barbecue. Al momento dell’incidente il gruppo di romeni, si trovava in un fondo agricolo, sito in contrada Cardà, in territorio di Bronte al confine col comune di Adrano.

