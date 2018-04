smaltimento illegale

Bruciava teloni in plastica su fondo agricolo: arrestato

L'uomo stava smaltendo illegalmente materiali di copertura per serre

Pubblicata il: 27/04/2018

I carabinieri di Palma Di Montechiaro (AG) hanno sorpreso in flagranza di reato Giuseppe Pace, 40 anni, bracciante agricolo del luogo, intento a bruciare illegalmente teloni in plastica solitamente usati a copertura delle serre in contrada Mandranova.

L'uomo è stato tratto in arresto e non ha opposto resistenza, e si trova ora ai domiciliari in attesa di provvedimento.

L’incendio provocato dall’agricoltore è stato subito domato, ma avrebbe potuto aggredire la vicina vegetazione oltre che arrecare gravi danni alla salute pubblica: il materiale plastico in questione non andrebbe smaltito bruciandolo, ma secondo apposite disposizioni di legge.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI AGRIGENTO

