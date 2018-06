tentato furto

Cacciato da abitazione occupata, torna per svaligiarla: arrestato

Non si era arreso al provvedimento contro l'occupazione abusiva ed era tornato sul posto per rubare gli arredi ai nuovi assegnatari

I carabinieri della Stazione di Militello in Val di Catania e di Palagonia hanno arrestato per furto in abitazione un 34enne, colto in flagranza di reato.

L’uomo era stato cacciato dall’abitazione che aveva occupato abusivamente, ma non si era arreso al provvedimento: ancora in possesso di una copia delle chiavi, ha atteso che la casa fosse regolarmente assegnata ad una famiglia per ritornarci e svaligiarla degli arredi.

I carabinieri hanno sorpreso l'uomo con la refurtiva e l'hanno arrestato. Gli oggetti rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari, e ora il ladro si trova agli arresti domiciliari.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANIA

