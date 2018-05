caduto in mare

Cade dal traghetto per Messina, sfiorata la tragedia

Il giovane, della provincia di Milano, si trovava a bordo del traghetto in gita scolastica con i compagni di scuola...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/05/2018 - 09:09:33 Letto 451 volte

Tanta paura per un ragazzo di 19 anni che ieri pomeriggio è caduto in mare dalla nave traghetto delle Ferrovie dello Stato proveniente da Villa San Giovanni e diretta a Messina.

Il giovane, della provincia di Milano, si trovava a bordo del traghetto in gita scolastica con i compagni di scuola. Per cause non chiare è finito in mare. Subito il personale del traghetto ha lanciato un fumogeno per segnalare il punto dove si trovava il ragazzo.

Dalla stessa nave è stato calato un mezzo navale, denominato rescue boat, per partecipare alle ricerche del naufrago. Nel frattempo sono stati inviati sul posto una motovedetta del capitaneria ed un battello veloce.

La motovedetta Sar pochi minuti dopo ha intercettato il giovane in mare, proprio in prossimità del fumogeno gettato dal traghetto. La nave, al momento dell’incidente, si trovava a 500 metri dal porto di Messina. Intanto è stato immediatamente dato l’allarme alla guardia costiera della città dello Stretto che ha inviato il suo personale a bordo di una navetta che ha salvato il ragazzo e lo ha portato sulla banchina del porto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!