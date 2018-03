Arrestati

Caltagirone: armi nascoste nell'ovile, arrestate due persone

Arrestati due uomini di Caltagirone, per detenzione abusiva di armi, ricettazione ed alterazione di armi clandestine.

Pubblicata il: 19/03/2018

I carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno arrestato un 39enne e un 65enne, entrambi calatini, per detenzione abusiva di armi, ricettazione ed alterazione di armi clandestine.

I militari hanno proceduto ad una perquisizione nell’ovile, situato nei pressi della residenza dei fermati, rinvenendo e sequestrando un fucile calibro 16, non censito in banca dati, un fucile calibro 16, con matricola abrasa e calcio e manicotto modificati artigianalmente, una cartucciera contenente 12 cartucce calibro 16 ed un sacchetto con 36 cartucce calibro 12.

I fucili, sequestrati, sono stati inviati al Reparto Investigazioni Scientifiche per gli accertamenti tecnico balistici del caso e per stabilire se gli stessi siano stati utilizzati in eventuali azioni criminose.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati ristretti ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

