proiettile e minacce

Caltanissetta: proiettile e minacce al capo della mobile Marzia Giustolisi

Altra intimidazione della criminalità organizzata, questa volta la destinataria di una busta con un proiettile e una lettera di minacce è stata Marzia Giustolisi, capo della squadra mobile di Caltanissetta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/10/2018 - 09:45:26 Letto 426 volte

Altra intimidazione della criminalità organizzata, questa volta la destinataria di una busta con un proiettile e una lettera di minacce è stata Marzia Giustolisi, capo della squadra mobile di Caltanissetta.

Così in una nota il Gruppo Parlamentare di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana.

"Ciò che è accaduto al capo della squadra mobile di Caltanissetta, Marzia Giustolisi, la quale è stata destinataria di una busta con un proiettile e una lettera di minacce, è inqualificabile".

"Una deplorevole intimidazione alla libertà delle proprie funzioni - sottolinea il Coordinatore provinciale di Caltanissetta, on. Michele Mancuso - che di certo non scoraggia dal raggiungimento dell'obiettivo preposto: la garanzia della legalità e della giustizia ".

"Il Gruppo di Forza Italia all'ARS esprime dunque totale solidarietà al Capo della squadra mobile di Caltanissetta. È in situazioni del genere che le Istituzioni devono compattarsi, aldilà del colore politico, per tutelare coloro che quotidianamente sono in trincea nella lotta contro la criminalità organizzata".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!