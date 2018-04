Spaccio di stupefacenti

Camporeale, un arresto per detenzione e spaccio di marijuana

La sostanza era suddivisa in bustine. Attualmente l’uomo è ai domiciliari

Pubblicata il: 11/04/2018

Avrebbe smistato circa 61 grammi di marijuana in 41 bustine, pronte alla vendita e riposte all'interno di una credenza, in casa. Gli uomini della Stazione dei Carabinieri di Camporeale (PA) però sono riusciti, insieme a un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Palermo Villagrazia, a sventare i piani dell’uomo.

Una perquisizione dell’abitazione ha portato alla scoperta della sostanza, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. In manette C.R., classe 1971, con l’accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Adesso l’uomo si trova agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. La marijuana rinvenuta dai militari è stata sequestrata per essere analizzata in laboratorio.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

