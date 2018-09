maxi piantagione

Canicattì, duecento piante di marijuana alte oltre due metri: arrestato imprenditore agricolo

I carabinieri hanno prima colto sul fatto il 44enne in un garage, mentre maneggiava lo stupefacente già essiccato, poi scoperto la maxi piantagione in un terreno adiacente

05/09/2018

I carabinieri di Agrigento hanno scoperto una maxi piantagione di marijuana a Canicattì, nell'agrigentino, il cui responsabile sarebbe un imprenditore agricolo di 44 anni, del luogo.

Il blitz è scattato nella tarda serata di ieri, quando circa 30 militari hanno fatto irruzione in un garage dove hanno sorpreso l'imprenditore mentre era intento a maneggiare un grosso quantitativo di marijuana già essiccata. In un terreno adiacente, poi, l’incredibile scoperta di una maxi piantagione: duecento piante di marijuana, alte oltre due metri. Centinaia di migliaia di euro il potenziale valore al dettaglio dello stupefacente sequestrato.

L’uomo, che non è stato in grado di fornire alcun tipo di autorizzazione, è ora sottoposto agli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni, informano i carabinieri, verranno svolti i relativi esami di laboratorio per stabilire il livello di principio attivo della sostanza sequestrata.

