Canicattì, scoperta serra di marijuana in una casa disabitata

Canicattì una maxi piantagione, con duecento piante di marijuana, alte oltre due metri, sequestrato un quantitativo ingente di ''canapa indiana''...

Nelle ultime ore, i Carabinieri di Canicattì (Ag), nel prosieguo delle attività investigative sviluppate sul territorio di competenza, hanno fatto scattare un blitz in un’abitazione ubicata in pieno centro a Canicattì, attualmente in disuso, al cui interno, dopo un’accurata ispezione effettuata anche con unità cinofile, hanno trovato, occultati tra alcuni vecchi divani e poltrone, una decina di sacchi di cellophane, risultati contenere oltre due chili e mezzo di “Marijuana” già essiccata, di ottima qualità, già pronta per essere verosimilmente smerciata e che avrebbe potuto fruttare, al dettaglio, alcune migliaia di euro. Solo pochi giorni fa, sempre nel settore del contrasto alle sostanze stupefacenti, i militari dell’Arma avevano scoperto a Canicattì una maxi piantagione, con duecento piante di marijuana, alte oltre due metri, sequestrando un quantitativo veramente ingente di “canapa indiana”.

Resta ora da chiarire ed individuare chi ha probabilmente nascosto la sostanza stupefacente all’interno dell’immobile in questione.

Fonte: Carabinieri

