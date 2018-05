parcheggiatori abusivi

Carabinieri sui tetti di San Leone per scovare parcheggiatori abusivi

L'operazione ha permesso di sorprendere tre abusivi nel momento in cui stavano per ricevere del denaro dagli automobilisti. Per loro multe salatissime e allontanamento forzato

Pubblicata il: 29/05/2018

Pensavano di passare inosservati tra le numerose file di auto in sosta sul lungomare della nota località balneare San Leone di Agrigento, ma ad osservarli dai tetti c'erano i carabinieri in borghese, che sono riusciti a documentare l'attività abusiva di tre parcheggiatori.

Nei giorni scorsi i militari avevano ricevuto varie segnalazioni dai cittadini, e dopo essersi mimetizzati tra le numerose persone che affollavano il lungomare ed essersi appostati sui tetti, hanno verificato l'effettiva presenta dei posteggiatori. Quindi è scattato il blitz: i tre sono stati sorpresi proprio mentre stavano aspettando di ricevere il denaro da alcuni automobilisti che avevano parcheggiato l’auto in zona.

Vera e propria stangata nei confronti dei tre abusivi: per loro, multe di 3.900 euro in tutto. I guadagni dell'attività illecita, di oltre 100 euro, sono stati sequestrati. Ai tre, inoltre, i Carabinieri hanno notificato un verbale di allontanamento come previsto dalla normativa in vigore.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI AGRIGENTO

