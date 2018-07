superenalotto

Castelvetrano, vince 2,5 milioni al Superenalotto ma non riscuote: a rischio la vincita

Il fortunato vincitore non si è ancora fatto vivo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2018 - 13:41:26 Letto 438 volte

A chi non è mai capitato di dimenticare qualcosa di importante, nel trambusto del lavoro e tra mille faccende personali, lasciandolo incompiuto anche per mesi? Quel che è certo però, è che non capita tutti i giorni di "perdersi" la riscossione di una vincita milionaria al Superenalotto.

Succede a Castelvetrano (TP), dove lo scorso 28 aprile un giocatore fortunato si è aggiudicato una vincita da 2,5 milioni di euro spendendone 3, ma non ha ancora riscosso. Ora il vincitore rischia di perdere la possibilità di ricevere l'ambitissimo premio, a prescindere dalle motivazioni alla base (con ogni probabilità ben più serie e valide di quelle avanzate in precedenza).

Ma non è ancora il momento di dare l'addio ai milioni: c'è tempo fino al 27 luglio. La combinazione vincente del concorso è stata "2, 25, 41, 42, 74, 87, Jolly 13, SuperStar 54", e la giocata è stata convalidata sabato 28 aprile intorno alle 11.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!