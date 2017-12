abusi

Catania, abusava di minori usando olio santo: arrestato sacerdote

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2017 - 11:35:27 Letto 538 volte

Avrebbe violentato alcuni ragazzi minorenni costretti a subire e compiere atti sessuali, dopo averli cosparsi con l’olio santo (prelevato dai locali della chiesa), facendo credere ai ragazzini che fossero atti spirituali e purificatori. È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minori il sacerdote Pio Guidolin, a capo di della parrocchia Santa Croce al Villaggio San’Agata, a Catania.

Secondo le indagini avviate dai carabinieri del comando provinciale, sin dal 2014, il sacerdote, sfruttando il suo ruolo e approfittando della condizione di particolare fragilità di diversi ragazzini (di meno di 14 anni), provati da vicende personali che li avevano turbati, avrebbe abusato di loro. Non solo: quando uno dei minori aveva opposto resistenza rispetto alle azioni del sacerdote, rivelando gli abusi subiti negli anni, era stato isolato dalla comunità di fedeli ed accusato di essere un calunniatore nei confronti del religioso.

Nel corso delle indagini, inoltre, è emerso come il sacerdote, per esercitare pressione psicologica nei confronti dei genitori dei minorenni abusati (decisi a denunciare i fatti), abbia avanzato la possibilità di far intervenire esponenti della criminalità organizzata etnea per indurli a desistere.

La Curia etnea, dopo essere stata informata delle indagini in corso nei confronti di don Guidolin, ha assunto nei suoi confronti alcuni provvedimenti cautelari: il sacerdote è stato allontanato dalla parrocchia ed è stato collocato in un’altra sede, privo di funzioni. La Curia ha inoltre avviato un processo canonico da parte del tribunale ecclesiastico, allo stato pendente in grado di appello dinanzi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo la condanna in primo grado alla sanzione massima della riduzione allo stato laicale.

