Mafia

Catania, ancora arresti per mafia. In manette appartenenti al clan Assinnata *VIDEO*

L'operazione ha messo alle strette quella che viene considerata una ramificazione del clan Santapaola. Emersi il ruolo del boss, l'organizzazione delle piazze di spaccio e il giro d'affari legato alle estorsioni ai danni di vari imprenditori

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/08/2018 - 08:39:07 Letto 577 volte

Oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Catania, dalle prime ore del mattino, stanno eseguendo un provvedimento restrittivo emesso dal gip del Tribunale etneo su richiesta della Dda locale, nei confronti di 9 persone ritenute appartenenti al gruppo Assinnata, articolazione territoriale della famiglia mafiosa Santapaola, responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso.

I destinatari del provvedimento sono: Domenico Assinnata, 28 anni, attualmente detenuto; Eriminio Laudani, 49; Gaetano Laudani, 21; Marco Impellizzeri, 25; Samuele Cannavò, 21, attualmente detenuto; Marco Giuseppe Sciacca, 24; Cristian Terranova, 26; Ivan Gianfranco Scuderi, 24; Rosario Sammartino, 39.

Gli investigatori, in prosecuzione dello sforzo investigativo che portò sempre in quell’area nel febbraio del 2016 alla cattura nell’ambito dell’operazione "The End" di altri 14 soggetti del medesimo gruppo criminale (per i delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione e traffico e spaccio di sostanze stupefacenti) hanno individuato gli assetti del sodalizio – capi e gregari -, riscontrando un diffuso condizionamento illecito dell’economia locale.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e sviluppate dalla Compagnia di Paternò, hanno consentito di definire la posizione di predominio della famiglia Assinnata nell’ambito della criminalità organizzata locale, quale articolazione territoriale della famiglia mafiosa Santapaola, considerata una delle più ramificate e pericolose consorterie criminali operante nel catanese. Predominio evidenziato altresì dal segno di reverenza dell'"inchino" davanti alla casa del boss Salvatore Assinnata durante i festeggiamenti patronali del dicembre 2015. Le attività hanno inoltre consentito di evidenziare il ruolo del reggente Domenico Assinnata che, in assenza del padre Salvatore, curava i rapporti con altri esponenti di notevole caratura delinquenziale.

Ricostruito anche il volume d’affari illegali del clan nel settore delle estorsioni ai danni di imprenditori dell’area di riferimento, in particolare nei confronti di una ditta di autonoleggio vittima di due distinti atti intimidatori. Nella prima occasione veniva data alle fiamme l’autovettura di proprietà del titolare, nella seconda invece veniva frantumata la vetrina e la porta di ingresso della ditta, nonostante fossero antisfondamento. Sono stati acquisiti anche importanti elementi probatori in ordine alla metodica organizzazione delle “piazze di spaccio” e ai canali e alle procedure di approvvigionamento e cessione di eroina, marijuana e hashish: ben 12, infatti, sono gli spacciatori arrestati in flagranza di reato nel corso delle indagini.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANIA

