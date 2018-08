sbarchi

Catania, arrivata la nave Diciotti con 932 migranti. A bordo due cadaveri *VIDEO*

L'imbarcazione della Guardia Costiera è approdata al porto etneo per mettere in salvo le persone soccorse in sette diverse operazioni al largo della Libia

Pubblicata il: 13/06/2018

Nel pieno delle polemiche per il mancato approdo in Italia di una nave di soccorso, un'altra imbarcazione giunge al porto di Catania. È la nave Diciotti della Guardia Costiera, con a bordo 932 migranti salvati in 7 diverse operazioni di soccorso al largo della Libia.

La nave è approdata a Catania con circa un giorno di ritardo, per via delle condizioni climatiche che non hanno permesso all'equipaggio di procedere alla velocità prestabilita.

All'arrivo, quattro donne incinte e un minorenne sono stati trasferiti negli ospedali di Agrigento e Palermo con elicotteri del 118. Sulla Diciotti erano presenti anche due cadaveri, recuperati anch'essi durante operazioni di salvataggio.





