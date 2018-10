violenza

Catania, attenzioni sessuali e minacce nei confronti della sorella: arrestato

Il giovane, instabile mentalmente, ha mostrato una vera e propria ossessione nei confronti della sorella, nei confronti della quale in più occasioni ha rivolto le sue attenzioni sessuali, costringendo la donna a respingerle con forza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/10/2018 - 12:46:57 Letto 329 volte

La Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito di indagini a carico di F.F., di anni 29, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi in danno della sorella e dei propri genitori, ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare della custodia degli arresti domiciliari eseguita dai Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio (CT).

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che concernono la violenza di genere, hanno evidenziato una lunga serie di episodi che hanno costretto le vittime dal 2011 ad oggi a vivere in uno stato di insostenibile prostrazione psicofisica.

Il giovane, instabile mentalmente, ha mostrato una vera e propria ossessione nei confronti della sorella, nei confronti della quale in più occasioni ha rivolto le sue attenzioni sessuali, costringendo la donna a respingerle con forza ed a subire, come conseguenza, atti vessatori sfociati spesso in minacce, ingiurie e percosse (in un episodio ha tentato addirittura di strangolarla) rivolte anche ai genitori intervenuti in difesa della figlia.

Circostanze che hanno generato: nella donna una profonda sofferenza tanto da obbligarla ad emarginarsi dal contesto sociale e affettivo (ogni amico o fidanzato scatenava nel fratello una gelosia morbosa), mentre nei genitori uno stato di impotenza e di paura per la loro incolumità.

L’escalation degli episodi, puntualmente relazionati dall’Arma di Aci Sant’Antonio al magistrato titolare del fascicolo, hanno consentito a quest’ultimo di raffigurare un quadro probatorio a carico del reo che non ha lasciato alcun dubbio al giudice il quale, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso la misura restrittiva.

L’indagato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari in una struttura sanitaria della provincia di Ragusa.

Fonte: Procura Distrettuale della Repubblica di Catania

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!