Esplosione palazzina

Catania, esplosione in una palazzina, si temono vittime

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/03/2018 - 22:00:41 Letto 385 volte

Esplosione a Catania in un edificio di via Garibaldi dove c'è stata una perdita di gas in un'officina di biciclette. Sul posto sono arrivati cinque vigili del fuoco, chiamati dai vicini: uno di loro ha tagliato una porta, e appena la motosega è entrata in contatto con il metallo si è verificata un'esplosione che ha coinvolto quattro componenti della squadra.

Secondo fonti non confermate ci sarebbero delle vittime. Le prime immagini che giungono dal luogo mostrano certamente dei vigili del fuoco sanguinanti a terra.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!