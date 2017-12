catania

Catania: fondi pubblici destinati alla ricerca oncologica, usati per pagare i debiti. Sequestrati 4 milioni di euro

22/12/2017

CATANIA. Sequestrati, dalla Guardia di Finanza, beni per oltre 4,2 milioni di euro, alla fondazione Istituto oncologico del mediterraneo (IOm) di Viagrande per avere “distratto fondi europei, cofinanziati dal Miur, destinati alla ricerca bel settore oncologico” in “operazioni di speculazione finanziaria”, trasferendoli “su conti correnti di altre società riconducibili ai medesimi indagati, per ripianare situazioni di deficit aziendale”.

Tre le persone indagate: due componenti del management della Fondazione, per malversazione a danno dello Stato, e un rappresentante di una ulteriore società a loro collegata, per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La Fondazione Iom continua a operare regolarmente erogando i servizi medici. I 4.210.314 euro finanziati erano stati erogati per la realizzazione di un immobile e l’acquisto di macchinari da impiegare per la ricerca scientifica nel campo oncologico. Le investigazioni, avviate nell’ambito di più ampie attività condotte nel settore dell’antiriciclaggio e del contrasto agli sprechi di risorse pubbliche, hanno consentito di accertare che i fondi “sono stati impiegati in operazioni di speculazione finanziaria”.

Il contributo è stato erogato per la creazione di un struttura di eccellenza volta alla ricerca scientifica nel settore oncologico. Con i soldi del contributo è stato anche acquistato un “acceleratore lineare” destinato alla ricerca e alla sperimentazione dei nuovi protocolli nel campo oncologico.

Durante la costruzione dello stabile della Fondazione, è stato realizzato un ulteriore edificio comunicante a quello del prefato ente di ricerca, facente capo alla REM Radioterapia Srl; quest’ultima società, accreditata con il servizio sanitario regionale, è riconducibile agli stessi indagati. Le investigazioni hanno consentito, infatti, di accertare che la struttura della Fondazione Iom, è stata utilizzata anche per il potenziamento delle prestazioni specialistiche rese dalla società Rem e per le quali, successivamente, è stato richiesto indebitamente il rimborso all’Azienda Sanitaria. Dai riscontri effettuati è emerso che in un periodo inferiore a sei mesi sono stati erogati dal servizio sanitario, oltre 600mila euro di prestazioni eseguite con il macchinario acquistato con fondi pubblici per essere destinato alla ricerca scientifica.

Fonte: Guardia di Finanza

