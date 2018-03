vittima del morbillo

Catania, il morbillo fa una vittima

25 anni, deceduta a causa di una polmonite da morbillo nell'ospedale Garibaldi di Catania...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/03/2018 - 09:29:12 Letto 383 volte

Il morbillo fa una vittima a Catania. Si tratta di Maria Concetta Messina, 25 anni, deceduta a causa di una polmonite da morbillo nell'ospedale Garibaldi di Catania. “Si tratta della terza persona morta a causa di complicanze da morbillo tra la fine del 2017 e il 2018 a Catania”.

A darne notizia il primario di anestesia e rianimazione del Garibaldi, Sergio Pintaudi. “Ogni anno nel mondo muoiono tre persone su mille colpiti da questa malattia. Il 90% delle morti avvengono in persone non vaccinate. Negli ultimi anni c’è una recrudescenza di morbillo, perché i genitori non vaccinano i bambini. I piccoli si ammalano e contagiano gli adulti che sono soggetti a complicanze anche mortali”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!