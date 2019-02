denunciati trafficanti esseri umani

Catania, minorenne nigeriana denuncia i trafficanti: cinque arresti per tratta di esseri umani

L'indagine trae origine dalle dichiarazioni di una minorenne nigeriana arrivata in Italia dopo essere stata reclutata nel suo Paese, che ha trovato il coraggio di ribellarsi e denunciare i trafficanti.

Cinque nigeriani, fra cui tre donne, sono stai arrestati dalla squadra mobile di Catania, su delega della Direzione distrettuale antimafia, con l'accusa di avere gestito una tratta di esseri umani tra il loro paese, la Libia e l'Italia. Tra le vittime, giunte in Sicilia a bordo dei barconi vi erano in particolare numerosi minori e donne destinate a prostituirsi. Gli arrestati sono Ehimwenma "Christ" Osagie, di 36 anni, le sorelle Naomi e Susam Ikponwmasa, rispettivamente di 39 e 34 anni, Loveth Omoregbe, di 28, e Lawrence Ogbama, quest'ultimo bloccato a Roma. Sono accusati di tratta di persone pluriaggravata, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione.

L'indagine trae origine dalle dichiarazioni di una minorenne nigeriana arrivata in Italia dopo essere stata reclutata nel suo Paese, che ha trovato il coraggio di ribellarsi e denunciare i trafficanti. Questi ultimi erano in contatto con le sorelle Ikponwmasa, residenti in Italia da diverso tempo, che obbligavano le giovani connazionali a prostituirsi anche sotto la minaccia di riti vodoo. In particolare Naomi era già stata condannata in passato per le stesse accuse. Il racconto della minorenne nigeriana e di altre sue giovani connazionali costrette a prostituirsi per strada, ha consentito agli investigatori di ricostruire i dettagli della tratta e di individuare i componenti dell'organizzazione. Le vittime sono state trasferite in comunità protette.

